Luka Doncic: ma ei liituks kunagi Barcelonaga

Doncicilt küsiti potentsiaalse ülemineku kohta Barcelonasse pärast Euroliiga kohtumist, kus omavahel läksid vastamisi Real ja Barcelona. Nimelt sai Reali koduväljakul suure vilekoori osaliseks endine Madridi mängumees Nikola Mirotic, kes teatavasti suvel Kataloonia hiiuga liitus.

"Ma ei liituks kunagi Barcelonaga, sest Madrid on minu pere," tõdes Doncic Hispaania ajakirjanikele. "Igatsen seda kõike, eriti oma vanu tiimikaaslasi."

"Jälgisin teist poolaega," rääkis sloveenlane Reali ja Barcelona kohtumisest. "Ärkasin veidi varem, et seda näha. Tahan alati Madridi võitu ja usun, et nad väärisid seda (Real võitis matši 86:76 - K.R.). Ma arvan, et Mirotic oskas seda (vilekoori) oodata. See on normaalne reaktsioon. Ta mitte ainult ei mänginud Madridis varasemalt, vaid kasvas ka üles seal."