L’Equipe avaldas Euroliiga korvpalliklubide eelarved

Kuigi eelarvenumbrid pole ametlikud, võib neid nimetada usaldusväärseteks.

Barcelona eelarve on sel hooajal 41 miljonit eurot, üle 40 miljoni kulutavad ka Moskva CSKA ja Madridi Real. Üle 30 miljoni euro on kasutada Moskva oblasti Himkil, Milano Olimpia Armanil ja Istanbuli Fenerbahcel. Kõige väiksema eelarvega on Serbia meister Belgradi Crvena Zvezda, kes peab läbi ajama 8,3 miljoniga

Klubideeelarved 2019/20 hooajal (miljonid eurod):

1) FC Barcelona 41

2) Moskva CSKA 40,7

3) Madridi Real 40

4) Moskva oblasti Himki 33,3

5) Milano Olimpia AX Armani Exchange 31

6) Istanbuli Fenerbahce Beko 30

7) Peterburi Zeniit 26,7

8) Istanbuli Anadolu Efes 24

9) Tel Avivi Maccabi 24

10) Müncheni Bayern 23

11) Baskonia 16

12) Pireuse Olympiakos 16

13) Valencia 15

14) Ateena Panathinaikos 14

15) Kaunase Žalgiris 11,9

16) Villeurbanne`i Asvel 11,4

17) Berliini Alba 11

18) Belgradi Crvena Zvezda 8,3

Tabeliseis: