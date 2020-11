Legendaarse korvpallitreeneri üleskutse: peatage Euroliiga!

Messina hinnangul oleks see ainus võimalus, kuidas riikide meistrivõistlusi sel hooajal lõpuni mängida.

"Igal nädalal lükatakse aina enam ja enam kohtumisi positiivsete koroonatestide tõttu edasi. Erinevate riikide vahel reisimine ohustab võistkondade ja kohtunike tervist. Varsti pole enam kalendris ruumi, et edasilükatud mänge pidada. Aina rohkem tulemusi sõltub sellest, millistel võistkondadel on rohkem õnne ja kellel on vähem nakatumisi," võttis Messina portaalis Eurohoops avaldatud arvamusloos praeguse olukorra kokku.

"Praegu tundub ainus loogiline valik eurosarjad pausile panna ja riikide meistrivõistlused järgmise nelja kuu jooksul lõpuni mängida, sest riikide sees on reisimine lihtsam. Pärast seda, võib-olla alates märtsist või aprillist, saab rahvusvahelisi võistlusi lõpuni mängida, et olümpiamängudeks valmistuda. Ja võib-olla on koroona selleks ajaks raugenud või täiesti ära kadunud," lisas itaallane.

Kaheldav, kas 61-aastase Messina ettepanek läbi läheb. Nii jääksid paljud Euroopa tippliigades mängivad pallurid veebruari lõpus tööta, sest kõik võistkonnad eurosarju ei mängi.