Legendaarne korvpallitreener lahkub aastaks tippspordist: see oli üks mu elu raskemaid otsuseid

60-aastane serblane teatas, et võtab aastase pausi tippspordist. "Tegin ühe oma kõige raskema otsuse, otsustasin võtta ühe aasta pikkuse pausi juhendamisest," rääkis Obradovic, kes edastas seejärel tänusõnad klubi juhtidele. "Tahan tänada ka mängijaid, kellega seitsme aasta jooksul koos töötasin. Nemad on meie edu kõige olulisem külg."

"Oli suur au ja õnn olla osa sellisest suurest klubist nagu Fenerbahce," jätkas legendaarne peatreener. "See on Fenerbache jaoks uus algus, mitte lõpp. Olen kindel, et fännid toetavad klubi ka edaspidi ning neil tekib taas võimalusi tähistada võimsaid saavutusi."

2013. aastal Fenerbache etteotsa asunud Obradovic viis meeskonna 2017. aastal ihaldatud Euroliiga tiitlini. Tema käe all jõudis Türgi hiid koguni viiel korral Final Fouri. Lisaks tüüris ta koduklubi neljal korral Türgi meistriks.

Yaşattığın her şey için sonsuz teşekkürler Zeljko Obradovic! pic.twitter.com/UlB9cs1JDi — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 23, 2020