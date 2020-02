Legendaarne korvpallikohtunik langes Euroliiga mängu järel rünnaku ohvriks

Ründajad, keda pole veel identifitseeritud, ründasid taksot, kus sõitsid mängu vilistanud Lamonica, Damir Javor ja Emin Mogulkoc. Politsei on juhtunu osas uurimist alustanud. Takso oli jõudnud Panathinaikose kodusaalist 5 kilomeetri kaugusele, kui rünnak aset leidis.

"Idioodid on kõikjal, aga olen terve," rääkis Lamonica Itaalia väljaande Gazzetta dello Sport vahendusel. "Minu põsk ja käsi said vigastada, aga kõik on korras. Olen valmis juba järgmist mängu vilistama."

"Nad lõid läbi vasaku tagumise akna ning klaasitükid lendasid Lamonicale näkku. Läksime tema vigastuste tõttu haiglasse," kirjeldas olukorda endine kohtunik Nikos Pitsilikas, kes samuti taksos viibis "Meil pole aimugi, kes ründajad olid. Nende mootorratastel polnud numbrimärke ja nad kandsid maske."

Panathinaikos avaldas rünnaku järel pressiteate, kus seisis, et klubi on igasuguse vägivalla vastu ning lisati, et kohtunikele anti pärast vahejuhtumit igakülgset abi.

Barcelona võitis kohtumise Panathinaikose vastu 92:81.