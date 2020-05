Leedu valitsus ja Kaunase Žalgiris tegid taotluse, et võõrustada Euroliiga kõiki viimaseid mänge

Euroliiga juhtkond langetab 25. mail otsuse, kas käesolev hooaeg jätkub või kuulutatakse see lõppenuks. Ühe variandi kohaselt on plaanis kõik 54 allesjäänud põhiturniiri mängu ja neile lisanduvad play-offi kohtumised läbi viia ühes riigis.



Kuna Leedus on otsustatud, et alates 30. maist on riigis spordivõistluste korraldamine taas lubatud, pöördus Žalgirise klubi Euroliiga poole taotlusega võõrustada kõiki euromänge.

Žalgirise pöördumises rõhutatakse, et Leedu on üks nendest Euroopa riikidest, kus on suudetud koroonaviiruse leviku pidurdamisega hästi hakkama saada. Leedus on hetkeseisuga avastatud 1534 koroonajuhtumit, elu on kaotanud 55 inimest.

Kaunase tippklubi taotlust on asunud innukalt toetama ka Leedu valitsus, mille juht Saulius Skvernelis saatis Euroliigale omapoolse kirja, kus lubas turniiri korraldamist igakülgselt toetada.

Euroliiga tabeliseis:

