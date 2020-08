Leedu peaminister on pahane: Rahvusringhääling poleks pidanud maksma sellist summat Euroliiga mängude kajastamise eest

Skvernelis tunnistas, et LRT oleks võinud raha paigutamisega olla ettevaatlikum ning sellise summa puhul peaksid kõik detailid avalikkusele kättesaadavad olema. “Nagu ma olen mõistnud, siis on Euroliiga sellest hooajast otsustanud edastada otseülekandeid kommertskanalitele tasuta. Ainus erinevus on kas reklaamidega või ilma. Sellist rahasummat oleks Rahvusringhääling saanud kasutada palju mõistlikumalt,” rääkis valitsusjuht agentuurile BNS.

Skvernelise sõnul peaks LRT-l selliste rahaliste tehingute puhul olema kõik detailid avalikustatud. “Teades, kui moes on hetkel alustada ajakirjanduslikku uurimist, peame välja uurima, miks kõnealune summa polnud avalikustatud, miks maksti topelt hinda. Kogu organisatsiooni finantsaruanded on vaja nüüd kontrollida üle,” lisas peaminister.

LRT teatas kolmapäeval, et on sõlminud Euroliigaga koostöölepingu, kuid ei täpsustanud lepingu detaile. Leedu Delfi juht Vytautas Benokraitis teatas samal päeval Facebookis, et nemad soovisid samuti ülekandeid osta ning olid valmis välja käima miljon eurot. See summa oli tema teada aga pool, mida maksis LRT reaalselt.