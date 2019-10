Lätlased lähevad korvpalli Euroliigas “vend venna vastu”

Mõlemad tiimid on oma esimesed kaks matši võitnud ja on ühed liidritest. CSKA tiimi esindab lätlastest Janis Strelnieks ning Himki meeskonna eest on väljas Janis Timma ja Dairis Bertans.

Timmal on nende kolme mängija võrdluses kõige paremaid tulemused. See Läti ründaja on esimese kahe mängu peale kogunud keskmiselt 17,5 punkti ja tabanud 42,8% kolmepunktivisetest.

Juba mõnda aega vigastatud kaitsja Bertans osales ainult mängus Baskonia vastu, kuid ilmetult – ta viskas ainult 2 punkti ega tabanud ühtegi neljast kolmepunktiviskest.

Strelnieks ei mängi CSKA ridades veel olulist rolli. See lõunanaaber sai kahe matši peale keskmiselt 9,5 minutit mänguaega ja 1,5 punkti.

Barcelona, kelle ridades mängib lätlane Roland Smits, võitis mõlemad matšid ja võõrustab nüüd kodus Berliini ALBAt. Ühe võiduga ALBAs mängib leedukas Rokas Giedraitis.

Smits sai vaid veidi mänguaega matšis Peterburgi Zeniidi vastu, leedukas on aga Saksa tiimi liider. Giedraitis viskab keskmiselt 15 punkti, võtab 5,5 lauapalli ja tabab 50% juhtudest.

Ootamatult on Villeurbanne`i Asvel saanud Euroliigas tähitada juba kahte võitu. Läti mängija Rihard Lomazs veedab aga enamiku ajast nende pingil. Prantsusmaa tšempionid kohtuvad nüüd võõrsil Müncheni Bayerniga.