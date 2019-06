Läti korvpallikoondislane on lähedal Himkiga jätkamisele

26-aastasel lätlasel on siduv leping Kreeka hiiu Piraeuse Olympiakosega 2020. aastani, kuid juba möödunud hooaja teise poole mängis Timma laenul Himki ridades. Eurohoopsi andmetel on lätlane jõudnud Kreeka klubiga kokkuleppele, et korvpallur saaks lepingu enneaegselt lõpetada ja Himkiga liituda.

Timma näitas mullu Himkis head minekut, kui sai poole hooajaga kirja VTB Ühisliigas kirja 13 kohtumist. Tema keskmisteks näitajateks olid 16,1 punkti; 3,5 lauapalli ja 1,8 resultatiivset söötu, millega ta aitas meeskonna VTB finaali, tänu millele kindlustati koht ka uueks hooajaks Euroliigasse.

Olympiakosega liitus Timma 2018. aastal. Eelnevalt on ta mänginud Riia VEF-is, Peterburi Zeniidis ning Baskonias.