Kuulus korvpallitreener avalikustas, et põeb rasket haigust

Vaatamata haigusele ei kavatse 60-aastane Blatt treeneritööst loobuda.

"Vahel heidab elu sinu ette katsumusi, millele on raske leida selgitusi ja põhjusi. Need on hetked, kus tuleb aru saada, et elu nõuab valikuid, kus tuleb näidata oma tõelist iseloomu," kirjutas Blatt avalikus kirjas, mille Olympiakose klubi meediale saatis.

"Mõned kuud tagasi diagnoositi mul PPMS ehk primaarne progresseeruv sclerosis multiplex. See on haigus, millel on palju vorme ja mis avalduvad inimestel erinevalt. See on autoimmuunne haigus, mis kahjustab närvirakke ning muudab sinu elu kvaliteeti sel viisil, et isegi kõige lihtsamate asjade tegemine muutub keeruliseks," jätkas endine Venemaa koondise ja Cleveland Cavaliersi peatreener.



"Kui ma sain esialgsest šokist üle ja võtsin vastu teadmise, kuidas minu elu võib muutuda ja muutubki, olen otsustanud, et ei anna midagi niisama ära. Kavatsen töötada selle nimel iga päev ning pea püsti hoida. Isegi, kui ma funktsioneerin edaspidi teisiti, olen ma endiselt sama inimene."