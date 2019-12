Kullamäe Žalgirise nukrast seeriast: Jasikeviciuse tool ei kõigu

Kaotustest hoolimata ei saa öelda, et Žalgiris ei suudaks ka väga tugevatele meeskondadele hambaid näidata. Kaheksamängulises kaotusteseerias pole ühtegi kohtumist, kus Žalgiris oleks vastasele alla jäänud rohkem kui üheksa punktiga, kirjutab ERR Sport.

"Žalgiris on Euroliiga mõistes ikkagi väike klubi ja on ilmselge, et iga aasta lootused-ootused ei täitu," arvas Kullamäe. "See aasta on satutud kaotuste lainele, ebakindlus ainult kasvab. Olgugi, et on hästi mängitud ja võideldud, kaotus on kaotus. Ma arvan, et Žalgirise edu kaks aastat jutti on korvpallipubliku natuke ära hellitanud.“

„Ma ei näe küll varianti, et tema (peatreener Šarunas Jasikeviciuse) töökoht praegu kõiguks. Alati on lihtne kedagi süüdistada, ma arvan, et see ei vii kunagi kedagi edasi. Olen veendunud, et tema sealt ei kao ja usun siiralt, et saab treenerina oma võidud kätte,“ usub Kullamäe, et vaatamata kaotustele ei ole ohtu sattunud peatreeneri töökoht.