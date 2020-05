Kreeka meedia: Türgi tippklubi pole juba neli kuud mängijatele palka maksnud

SDNA teatel said meeskonnaliikmed viimati raha mullu 30. detsembril. Fenerbahce mängijad on hädas pöördunud Euroliiga mängijate ühenduse (ELPA) poole. Kusjuures ELPA president on Fenerbahce mängumees Luigi Datome.

Mis saab aga klubist edasi? "Kui kuu jooksul maksma ei hakata, hakkavad mängijaid ametlikke kaebusi esitama," kirjutab SDNA. "Lisaks on peatreeneri Željko Obradovici jätkamine klubi juures sellises olukorras peaaegu võimatu."

Prantslaste L'Equipe'i teatel on Fenerbache tänavuse hooaja eelarve 30 miljonit eurot, millega hoitakse vastavas edetabelis kuuendat kohta. "Klubi võlg on kasvanud nii suureks, et edaspidi nad sellist eelarvet enam lubada ei saa," vahendab SDNA.

Fenerbahce jaoks on tänavune hooaeg kulgenud keeruliselt ka mänguliselt. Euroliigas hoiti võistluspausi eel alles kaheksandat kohta.