Kreeka korvpallilegend jätkab Olympiakoses

Spanoulis sõlmis Olympiakosega ühe aasta pikkuse lepingu.

Tulevane hooaeg on Spanoulise jaoks juba kümnes Olympiakose ridades. Selle aja jooksul on ta võitnud kahel korral Euroliiga ja kolm korda tulnud Kreeka meistriks. Olympiakosele eelnenud neli aastat veetis ta aga klubi suurima rivaali Ateena Panathinaikose mängijana. Ateena korvpallurina on tal ette näidata veel üks Euroliiga karikas ja neli Kreeka meistritiitlit. 36-aastane mängujuht valiti kõigil kolmel korral ka finaali parimaks mängijaks. Lisaks on Spanoulis Euroliiga läbi aegade enim resultatiivseid sööte andnud mängija.

Kreeka koondisega tuli ta 2005. aastal Euroopa meistriks ja neli aastat hiljem pronksile. 2006. aasta MM-il aitas ta Kreeka koondise hõbedale.