Korvpalli Euroliigas lükati taas üks mäng edasi

Euroliiga lükkas homme toimuma pidanud mängu edasi Panathinaikose palvel, sest Kreekas kehtestatud reeglite kohaselt tuleb tervel Panathinaikose meeskonnal jääda positiivse koroonatesti järel karantiini. Seega ei saa kreeklased Zeniidiga mängule registreerida nõutud kaheksat mängijat.

Euroliiga COVID-19 reeglite kohaselt võib ühte mängu edasi lükata maksimaalselt kolm korda juhul, kui sellele on võimalik leida uus aeg. Hetkel pole veel teada, kuna edasilükatud mäng peetakse.

Panathinaikosel on hetkel Euroliigas kirjas kaks võitu ja kaks kaotust. Zeniit on saanud koroonakriisi tõttu pidada vaid kaks kohtumist ja need mõlemad võitnud.