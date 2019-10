Korvpalli Euroliiga saab vägeva avapaugu

Kahe hooaja vahel on toimunud nii mõnedki põnevad mängijate liikumised, kuid vaata, mis nurga alt tahad - favoriidisilt tuleb riputada ikka enam-vähem samade meeskondade külge, kes on viimastel aastatel karika võitnud või vähemalt Final Fouri jõudnud. Ehk siis karikakaitsja Moskva CSKA, kümnekordne Euroliiga meister Madridi Real, lisaks veel Istanbuli Fenerbahce ja ka Barcelona.

CSKA kaotas off-season'il Nando De Colo Fenerbahcele ja Corey Higginsi Barcelonale, ent tõi klubisse Johannes Voigtmanni, Janis Strelnieksi ja Darrun Hillardi. Mulluse hooaja MVP Will Clayburn jätkab samuti Venemaa pealinna klubis.

Real suvel suuri muutusi ei teinud, aga selliste meestega, nagu Facundo Campazzo, Sergio Llull, Rudy Fernandez ja Anthony Randolph ollakse vägagi suures mängus sees.

Mullu põhihooaja kinni pannud Fenerbahce napsas endale De Colo ja endise NBA mehe Derrick Williamsi, kuid NBA-sse läksid tegusid tegema Nicola Melli ja Marko Guduric. Sellegipoolest on Istanbuli klubi võimas.

Vast kõige edukamalt tugevdas koosseisu Barcelona, kes, imelugu küll, oli viimati Final Four'il 2014. aastal. Tähtis täiendus on Higgins, aga NBA-st tulid Alex Abrines ja Nikola Mirotic. Hispaania meedia andmetel on Montenegro päritolu Hispaania koondislane nüüd Euroopa kõige kõvema palgaga mees. Kolmeaastane leping on kuuldavasti väärt koguni 26 miljonit eurot!