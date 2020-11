Koondisse ei lasta, aga platsile ka ei saa: Raieste koduklubi kaotas Euroliigas

Pärast Fenerbahce ja Panathinaikose üle saavutatud võite jäi Baskonia Zeniidi tugeva kaitsemänguga hätta ning viskas hooaja madalaimad 70 punkti. Otsustava äramineku tegi Venemaa klubi viimasel veerandil, kui korraks juhiti juba 17 punktiga (70:53).

Rokas Giedraitis oli kodumeeskonna resultatiivseim 15 punktiga. Raieste oli ainus mängule üles antud Baskonia mees, kes platsile ei saanud. Võitjate parimana tõi Mateusz Ponitka 18 punkti ja kaheksa lauapalli.

Zeniidil on nüüd tabelis viis võitu ja kaks kaotust (6. koht), Baskonial neli võitu ja viis kaotust (11. koht).

Raieste on kutsutud Eesti koondisse, et osaleda nädala lõpus algaval kodusel EM-valikturniiril, kuid Baskonia pole eestlast vabaks lasknud.

Eesti koondise peatreener Jukka Toijala tunnistas täna, et ta ei arvesta Raieste liitumisega. "Ootame imet. Üks ime oleks see, et Euroliigas lükataks neljapäevane Piraeuse Olympiacose ja Baskonia kohtumine edasi. Siis oleks Baskonia kalender ülejäänud nädalaks tühi. Võib-olla selleks ajaks hakkavad nad meie kõnedele vastama. Aga minu hinnangul on võimalus, et Raieste liituda saab, alla ühe protsendi," ütles Toijala.

