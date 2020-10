Kolm Reali põhimeest ei saa Euroliiga avamatšis Raieste koduklubi vastu mängida

Reali klubi andis täna teada, et avamängust jäävad neil vigastuse tõttu eemale kolm olulist mängumeest - Sergio Llull, Jeffery Taylor ja Felipe Reyes. Reali peatreener Pablo Laso kinnitas, et meeskond sõidab Baskoniaga mängule 13 mehega.

"Baskoniaga mängu eel on meil mõned vigastused. Tayloril on lihasprobleemid, Llull nihestas hüppeliigest ja sel nädalal on absurdne tema kasutamisega riskida. Ning lisaks Reyes, kes tegi treeningul samuti hüppeliigesele viga. Reisime avamängule 13 mehega,” teatas Laso.

Täna õhtul on Euroliigas neli esimest mängu, kus kohtuvad Anadolu Efes - Peterburi Zenit, Pireuse Olympiacos - Kaunase Žalgiris, Barcelona - Moskva CSKA ja Valencia - ASVEL.