Kõlakad viivad Marc Gasoli NBA-st Barcelonasse. Jasikevicius: me ei ole temaga veel rääkinud

Esialgu pole kumbki osapool väidet kinnitanud.

Kolmapäeva lõunal küsis väljaanne Mundo Deportivo Barcelona peatreenerilt Šarunas Jasikeviciuselt samuti Gasoli kohta ja siis ei osanud leedulane midagi konkreetset öelda.

"Me pole seni Gasoliga rääkinud. Tähtis on mitte kiirustada. Hooaja eel ei saanud me kasutada Cory Higginsit ja Kyle Kuricit, nüüd on Victor Claver audis. Rolands Šmits ja Artjom Pustovõi pole kahel eelmisel hooajal eriti mänginud, peame neile nüüd võimaluse andma. Kui turul on kindel mängija, kelle võiksime palgata, siis proovime seda teha. Aga praegu ei ole," rääkis Jasikevicius.

Suvel seostati Barcelonat ka Marc Gasoli vanema venna Pauga (40), aga sellest tehingust asja ei saanud.

Marc Gasol kuulus Barcelona hingekirja aastatel 2003-2006. Pärast seda mängis ta kaks aastat teises Hispaania klubis Gironas, alates 2008. aastat on Gasol leiba teeninud NBA-s. 2019. aastal tuli ta koos Toronto Raptorsiga NBA meistriks.