Kerr Kriisa Euroliiga debüüdist: eesmärk oli mitte rumala pallikaotusega alustada ja see mul ka õnnestus

"Ma ei teagi, eks ta võimas tunne oli," kirjeldas Kriisa Delfile emotsioone. "Lõpuks oli meil saal välja müüdud ka. Tunne oli ikka võimas."

"Ma ei teadnud mängu ajal, et kas ja millal väljakule pääsen. Eks see kõik toimus mängu käigust sõltuvalt," lisas Kriisa. "Hea kogemus oli kindlasti. Enda eesmärk oli mitte rumalat viga või pallikaotust kohe alguses teha, et ebakindlust ei tuleks. Sellega sain õnneks hakkama."

Millal teada said, et pääsesid Euroliiga mänguks koosseisu? "Kolmapäeval pärast trenni öeldi, et mind registreeriti reedeseks mänguks ära. Mõtlesin, et okei ja siis neljapäeval teatati, et pääsen ka koosseisu."

Kriisa pääses koosseisu vigastatud Rokas Jokubaitise asemel. Kriisa sõnul on leedulane järgmised 2-3 nädalat väljas. "Ei ole mulle rohkem räägitud," vastas eestlane küsimusele, kuidas Jokubaitise vigastus tema võimalusi esindusmeeskonnas mängimise osas mõjutab.

Mida Jasikevicius pärast kohtumist rääkis? "Isiklikult ma temaga pärast matši rääkinud pole. Pärast mängu riietusruumis sai ta meile meeskonnana ikka ka puitu panna, aga midagi eraldi ta mulle ei öelnud."