Kaunase Žalgris jäi kõige halvemal ajal võtmemängijast ilma

Žalgiris mängib Euroliigas põhiturniiri viimase kohtumise 8. aprillil. On võimalik, et kolmesteässana tuntud Milaknis ei saagi põhiturniiril enam võistkonda esindada.

Milaknise individuaalsed näitajad on pigem tagasihoidlikud - tänavu on ta Euroliigas keskmiselt 18 minutiga minutiga visanud 6 punkti -, aga Leedu korvpalliajakirjanik Donatas Urbonas tõi portaalis 15min.lt välja, et Milaknise mõju võistkonna mängule on väga suur.

Milaknise väljakul olles paraneb Žalgirise kahepunktivisete tabavus 7,5 ja kolmeste tabavus 5,8 protsendi võrra. Tema rünnakureiting on Žalgirise parim - keskmiselt saja pallivaldamise kohta viskab Žalgiris koos Milaknisega 12,1 punkti enam.

Viimati kaotas Žalgiris võõrsil Madridi Realile 58:70. Selle kohtumise pidi Milaknis vahele jätma, kuigi siis polnud vigastuspausi pikkus veel teada. Sellega katkes ka tema uhke seeria, Milaknis oli väljakul käinud 200 järjestikuses Euroliiga matšis. Viimati jäi tal mäng vahele 2011. aasta veebruaris.

Žalgiris on tänavu võitnud Euroliigas 14 mängu ja kaotanud 12. Tabelis annab see 10. koha. Praegu hoiab kaheksandat ehk viimast play-off'i kohta Istanbuli Fenerbahce 15 võidu ja 11 kaotusega.

Täna kell 20 võõrustab Žalgiris Villeurbanne'i ASVEL-i. Prantsusmaa esiklubi on võitnud seitse mängu järjest, tabelis ollakse 12 võidu ja 14 kaotusega 12. positsioonil.