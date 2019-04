Kaunase Žalgirise president paotas olulise infokillu Šarunas Jasikeviciuse kohta

Ehk Jašikevicius on Žalgirisesse jäämas, juhul kui NBA klubid mingisugust ekstrahuvi üles ei näita. "NBA turgu on raske ette prognoosida," arutles Motiejunas. "Ma ei imestaks, kui Jašikevicius saab mõne NBA klubi peatreeneriks järgmisel suvel."

Žalgirise presidendi sõnul üritab klubi järgmiseks hooajaks kokku saada eelarve suurusjärgus 11 miljonit eurot, mis oleks rekordiline. Vaatamata selle saab praeguseid juhtivmängijaid olema keeruline endale hoida. "Brandon Davis saab meie juures tegelikust turuväärtusest kordades vähem raha. Tema jaoks oleks normaalne minna klubisse, kus ta saab õiglast tasu. See on ainult üks näide meie mängijate kohta," andis Motiejunas ridade vahelt mõista, et alla turuhinna palka saavaid mängijaid on meeskonnas veel.

Žalgiris on Euroliigas jõudnud teadupärast play-off'i, kus seeria Istanbuli Fenerbahcega on viigis 1-1. Mängitakse kolme võiduni.