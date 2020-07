Kaunase Žalgirise mängumees siirdub Itaaliasse

“Ma olen tänulik, et mulle anti võimalus siirduda Milanosse, kus on kõrge tööeetika ning tasemel treenerid ja mängijad,” ütles LeDay. “Ma olen valmis alustama tööd, tõstma enda latti ning teha kõik, et meeskond võidaks.”

Milano meeskonna tehniline direktor Christos Stavropoulos kiidab äsja Leedust soetatud mängijat. “Zach on paindlik, tugev ja energiline pallur. Kõige tähtsam on aga see, et tal on kogemusi Euroliigas. Temast sai nüüd meie pereliige,” teatas klubijuht.

26-aastane mängumees siirdus eelmisel suvel Kreeka klubist Piraeus Olympiacosest Kaunase Žalgirisse. LeDay arenes hooaja jooksul jõudsalt ning temast sai peagi meeskonna üks tähtsamaid mängijaid.

Tema Euroliiga näitajateks kujunesid keskmiselt 22 mänguminutit, 11,8 punkti, 4,7 lauapalli ja üks vaheltlõige. Leedu korvpalliliigas mängis ta keskmiselt 16 minutit, viskas 11 punkti ning võttis 4,2 lauapalli.

Sel suvel on Kaunase Žalgirisest lahkunud veel Edgars Ulanovs ja treenerid Šarunas Jasikevicius, Darius Maskoliunas, Tomas Masiulis ning Justinas Grainis.

OFFICIAL: Zach Leday is a newcomer at @OlimpiaMI1936! pic.twitter.com/Ljyu6i2Ju6 — Jonathan Garcia (@Jon_Garcia4) July 13, 2020