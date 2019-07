Kaunase Žalgirise mängujuht siirdub Fenerbahcesse

Portaali Eurohoops andmetel sõlmib 26-aastane prantslane 2017. aasta Euroliiga võitjaga mitmeaastase lepingu. Fenerbahcel on hetkel pooleli tehing Žalgirisega, et Westermanni üleminek lõpuni vormistada.

Žalgiris on ise varasemalt kinnitanud, et Fenerbahce tunneb nende mängumehe vastu huvi. Euroliiga sai prantslane lõppenud hooajal Žalgirise eest kirja 27 kohtumist, mille jooksul kujunesid tema keskmisteks näitajateks 6,8 punkti, 3,1 resultatiivset söötu ja 2,1 lauapalli.

Westermanni jaoks saab seega läbi juba teine periood Žalgirises. Lisaks mullusele hooajale veetis ta Kaunases ka hooaja 2016/2017. Vahepealse aasta mängis ta Moskva CSKA-s.

Žalgirisel on Westermannile ka asendus leitud, sest alles täna teatas Leedu klubi, et leping on sõlmitud Mehhiko koondislasest mängujuhi Alex Pereziga.