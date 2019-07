Kaunase Žalgirise koosseis uueks hooajaks on selgunud

Zalgiris roster for season 19/20 is done, according to GM Paulius Motiejunas



Alex Perez/ Lukas Lekavičius/ Rokas Jokubaitis

Marius Grigonis/ Thomas Walkup

Edgaras Ulanovas/ Artūras Milaknis

Nigel Hayes/ Paulius Jankūnas

Jock Landale/ Zach LeDay (not official yet)/ Martinas Geben