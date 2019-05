Kaunase Žalgiris tegi tulevaks hooajaks esimese ostu

Žalgirise peatreeneri Šarunas Jasikeviciuse soovil sõlmiti leping austraallasest keskmängija Jock Landale'iga. Mehel vanust vaid 23 aastat ja pikkust 211 cm.

Mullu kevadel Matthias Tassi koduülikooli Saint Mary'se lõpetanud Landale mängis Euroopa debüüthooajal Belgradi Partizanis. Mullu suvel mängis ta Atlanta Hawksi eest NBA suveliigas.

Žalgirisega sõlmis Landale 1+1 aastase lepingu.

As the battle for @betsafeLKL gold continues, #Zalgiris already started putting the puzzle together for next season. Welcome to #Kaunas and @EuroLeague, @JockLandale! 🤗 pic.twitter.com/L4VCJ3eT3i