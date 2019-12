Kaunase Žalgiris pikendas Leedus võiduseeriat

Kaunase tippklubi tegi suure vahe sisse juba avaveerandil, mis võideti lausa 38:11.

16nda järjestikuse võidu saanud Žalgirise resultatiivseim oli Thomas Walkup 15 punkti ja seitsme lauapalliga, Zach LeDay lisas 13 ja Lukas Lekavicius 12 silma. Juventuse poolel oli parim korvikütt Vytautas Sulskis 14 punktiga.

Kui Žalgirisel on tabelis 16 võitu, siis teisel kohal on Rytas (11-5) ja kolmandal Lietkabelis (9-6). Kerr Kriisa tööandja Prienai (7-9) on kuues.