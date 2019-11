Kaunase Žalgiris lõpetab koostöö hooaega kehvasti alustanud leegionäriga

Žalgiris teatas meeskonna kodulehel, et Perez on välja jäetud õhtusest Euroliiga kohtumisest kreeklaste Ateena Panathinaikosega ning töötatakse selle nimel, et jõuda mehhiklase esindajatega kokkuleppele mängumehe lahkumise osas. Perezi asemel on koosseisu nimetatud 22-aastane leedulane Karolis Lukošiūnas.

26-aastane Perez on Žalgirise särgis esinenud kahvatult. Euroliigas on ta seitsme mängu jooksul keskmiselt platsil viibinud 11 minutit ja visanud selle ajaga 3,1 punkti. Leedu meistriliigas on tema keskmisteks näitajateks 6,4 punkti, 3,4 söötu ja 2,1 lauapalli.

Eurohoopsi andmetel loodetakse mehhiklase asemel tuua meeskonda endist Panathinaikose ja Madridi Reali mängumeest KC Riversit. Tänavust hooaega on 32-aastane ameeriklane alustanud Reali Betisi särgis.