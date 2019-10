Kaunase Žalgiris kohtub homme Peterburi Zenidiga

Leedulase Rimas Kurtinaitise juhendatav Moskva oblasti Himki peab kolmapäeval lahingu Ateena Panathinaikosega. Venemaa tiim on võitnud kolm mängu, kreeklased kaks. Lätlasest ääremängija Janis Timma näitab end jätkuvalt väärt liikmena. Ta skooris viimases matšis Münchenis 13 punkti ja Himki alistas Bayerni 87:74. Tema Euroliiga keskmine on 15 punkti.

Himki tagamängija Dairis Bertans pole pärast vigastust veel tippvormi jõudnud. Ta korjab keskmiselt kuus punkti, kolmepunktivisete täpsus on kehv – üks üheksast ehk 11,1%.

Barcelona võõrustab kolmapäeval autsaider Valenciat, kes pole veel turniiril võidurõõmu maitsta saanud. Euroliigas marsib Barcelona võidukalt edasi, kuid koduliigas on nad kaotanud juba kahel korral.

Barcelona ääremängija Roland Schmit on Euroliigas mänginud vaid viis minutit, kuid on selle aja jooksul olnud väga efektiivne. Tema keskmine on 5,3 punkti ja efektiivsusindeks 6,7.

Kaunase Žalgiris läheb kolmandat järjestikust võitu tooma. Endine Žalgirise treener Joan Plaza on tiimiga Kaunasesse tulemas - Leedu tšempionid lähevad kolmapäeval vastamisi debütandi Peterburi Zenidiga.

Venemaa tiim on nelja vooru peale saanud ühe võidu ja asub hetkel 17. kohal. Zenit võitis Piraeuse Olympiakost 77:68.

Žalgiris on pärast 70:56 võitu Villeurbanne`i Asveli üle üheksandal kohal. Oma Euroliiga debüüdi tegi selles mängus 18-aastane Eesti tagamängija Kerr Kriisa, kes tõi kahe mänguminuti jooksul ühe punkti. Tartust pärit Kriisa on teinud tänavu Leedu esiliigas kaasa seitsmes mängus, tema keskmine on 16,4 punkti (liiga seitsmes), 6,4 resultatiivset söötu (liiga esimene) ja efektiivsusindeks 18,43 (liiga 11.).

Voogedastusteenus TVPlay Premium ja TVPlay Sports kanalid kannavad üle viienda vooru viit kohtumist:

Ülekannete kava:

29. oktoober

18:45 Himki - Panathinaikos (tvplaypremium.ee/live, TVPlay Sports);

21:00 Alba - Armani (tvplaypremium.ee/live, TVPlay Sports);

30. oktoober

18:45 CSKA - Olympiakos (tvplaypremium.ee/live, TVPlay Sports+);

19:45 Žalgiris - Zenit (tvplaypremium.ee/live, TVPlay Sports);

22:00 Barcelona - Valencia (tvplaypremium.ee/live, TVPlay Sports);