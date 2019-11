Kaunase Žalgiris - klubi, mis ühendab kogu Baltikumi. Milles peitub Kaunase meeskonna fenomen?

"Kui ta tuleb platsile ja tõstab 15 000 fänni ees näpu üles, siis on selge, et enesekindlusega tal probleeme pole. Ma ei ole kindel, kuidas ta suudab magada pärast selliseid ovatsioone," kiitis hiljem meeskonna peatreener Šarunas Jasikevicius.

TVPlay Baltikumi kommunikatsioonijuht Žilvaras Zinkevicius tunnistas portaalile 15min.lt, et kohe, kui Kriisa Euroliigas väljakule pääses, läks tema telefon kuumaks kõikidest kõnedest, mis Eesti kolleegidelt hakkasid tulema. "Kõik tahtsid rohkem Kriisa kohta teada."

Kriisa tegi käimasoleval nädalal karjääris uue sammu, kui Žalgiris saatis ta hooaja lõpuni laenule Leedu meistriliigas mängivasse Prienai meeskonda. Seni oli Kriisa pallinud Leedu esiliigas Žalgirise duubli ridades.

Lätlaste jaoks justkui oma

"Lätis on Žalgirise vastu suur huvi," märkis Läti koondislane Kaspars Vecvagars, kes mängis Leedu hiiu ridades aastatel 2010-2016. "Inimesed helistavad mulle ja uurivad, kuidas pileteid saada, sest internetis neid enam müügil pole."

"Nüüd, kus meil on palju mängijaid nii NBA-s kui Euroliigas, on korvpalli populaarsus Lätis üha kasvamas," jätkas Vecvagars. "Mäletan, et suurepärane tunne oli kaasmaalastelt saada Žalgirise ajal sellist toetust. Minu arust ka lätlased, kes külalismeeskonna ridades Žalgirist külastavad, on toetuse üle õnnelikud."

Urbonas toob välja ka Läti ajakirjaniku Viktorija Kamaza, kes on Kaunases alati kohal, et kohaliku klubi esitusi kajastada. "Läti korvpall saab ainult unistada klubist, kellel oleksid Euroopas nii pikad traditsioonid ja selline austus," rääkis Kamaza.

"Mängu võib alati ka kodust vaadata, aga siis ei saa sellist sidet Žalgirise toetajatega," märkis lätlanna. "Nii head emotsiooni ja sellist seletamatut energiat ikkagi ei saa, kui pole koha peal Žalgirisele kaasa elamas. Sellepärast me käimegi Kaunases kõike oma silmaga vaatamas."

Sarnaselt eestlastele on lätlaste jaoks Kaunas lähim koht, kus Euroliigat nautida. "See teeb meid väga uhkeks, kui näeme omi mehi mängimas Euroopa tugevaimas liigas," jätkas Kamaza. "Näen, kuidas hallis on kõik lausa haiged meeskonna toetamisest. See ongi hea atmosfääri retsept. Lätlased ei käi Kaunases selleks, et mängu analüüsida, vaid head atmosfääri nautimas."

"Enam pole vahet, kas oled leedulane, lätlane või eestlane - atmosfäär on see, mis on eriline."