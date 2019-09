Kaunase Žalgiris avaldas uue hooaja eelarve, piletitulu loetakse miljonites

Hoolimata sellest, et tegu on finantsiliselt Euroliiga ühe väiksema meeskonnaga, on Žalgiris viimastel hooaegadel seal väga edukalt esinenud ning võitnud fännide südamed. Klubi direktori Paulius Motiejunase sõnul on just fännide maruline toetus suureks põhjuseks, miks eelarve pisut kasvada sai.

Mulluse hooaja jooksul teeniti piletimüügist lausa 4,6 miljonit eurot - selline tulu ületas hooaja eel seatud eesmärki (2,9 miljonit) märgatavalt. Suuremad olid ka kulutused (11,1 miljonit, prognoos 10,7 miljonit), kuid oodatust suurem piletitulu aitas seda kuhjaga kompenseerida.

Algaval hooajal seab Žalgiris eelarveks 11,7 miljonit eurot, millest lõviosa (8,5 miljonit) kulub mängijate ja treenerite palkadeks. Eelmisel hooajal oli vastav palganäitaja 7,4 miljonit eurot.

Uuel hooajal loodetakse piletituluna teenida 3,6 miljonit eurot, sponsor- ja reklaamituluna 3,2 miljonit.´

Eelmisel hooajal oli Prantsusmaa meedia andmetel Euroliiga keskmiseks klubi eelarveks 20,8 miljonit eurot, mängijate ja treenerite palkadeks läks keskmiselt 12,6 miljonit.