Kas võistkonnast eemaldatud korviküti Mike Jamesi karjäär CSKA-s on lõplikult läbi?

Kaspar Ruus reporter RUS 1

Mike James Nicholas Muller/SOPA Images via ZUMA Wire

Venemaa väljaande Sport-Ekspress teatel on ameeriklasest korvpallitähe Mike Jamesi ja Moskva CSKA klubid lõplikult risti läinud ning ameeriklasele on juba ka asendus leitud. Väidetavalt oli viimaseks piisaks karikas Jamesi kaklus tiimikaaslase Tornike Šengeliaga. Samas on mõlemad mängijad väited kaklusest ümber lükanud.