Kas Janis Strelnieksist saab Moskva CSKA tugisammas?

Lätlane viskas 24 minutiga 23 punkti, seejuures tabas viiest kolmepunktiviskest neli. CSKA peab sel nädalal 9. ja 10. vooru mängud Hispaanias – kõigepealt Vitoria Baskoniaga ja siis Madridis Realiga.

CSKA on hetkel üks nendest viiest (!) meeskonnast, kellel on kaheksast mängust kuus võitu. Baskonial on praegu ainult kolm võitu ja viimased kolm kohtumist võitnud Realil viis võitu.

Rimas Kurtinaitise juhendatav Himki sõidab samuti Hispaaniasse, ees ootavad mängud Reali ja Valencia vastu. Hooaega tragilt alustanud Himkil on hetkel kuus ja Valencial alles kaks võitu. Lätlane Janis Timma väikese vigastuse tõttu Hispaanias ei mängi.

Teine Himki lätlane, Dairis Bertans, on kaitses sitke, kuid punkte tuleb pisut vähe. Bertans on saanud keskmiselt mänguaega 21 minutit, aga on teinud keskmiselt 6,3 punkti.

Barcelona, kellel on samuti kuus võitu ja kelle ridadesse kuulub lätlane Rolands Šmits, võõrustab sel nädalal Istanbuli Fenerbahcet ja Tel Avivi Maccabit. Türgi suurklubi on seda hooaega alustanud hämmastavalt kesiselt ja on kogunud siiani vaid kaks võitu. Maccabi alustas hooaega kahe kaotusega, kuid seejärel on võitnud kõik senised kuus.