Kas Himki tõuseb Euroliiga põhjast?

Leeduka Rimas Kurtinaitise juhendataval Vene meeskonnal on seitsme mängu järel vaid üks võit. Peapõhjus on mitu vigastatud ja koroonaviiruses mängijat.

Villeurbanne´i ASVEL ja Berliini ALBA on samuti võitnud vaid ühe kohtumise, kuid on mänginud viis mängu. Kaheksandal kohal oleval Armanil on viie mängu järel kolm võitu.

Himki lätlastest mängijad Janis Timma ja Dairis Bertans viskavad keskmiselt 8 ja 5,6 punkti. Kusjuures – Moskva regiooni Himki murdis esmaspäeval VTB liigas Moskva CSKA 86:78.

CSKA koos Janis Strelnieksiga võitleb neljapäeval kodus Vitoria Baskoniaga. Viimases mängivad Baltimaade sportlastest lätlane Artūrs Kurucs, eestlane Sander Raieste ning leedukad Rokas Giedraitis ja Tadas Sedekerskis. Peale Giedraitise saavad kõik nimetatud harva mänguaega.

Viimases voorus aitas Strelnieks CSKA võidule Ateena Panathinaikos vastu – ta kogus 9 punkti ja tabas kolmest kaugviskest kaks. Pärast vigastust mängib ta Euroliigas alles kolmandat korda.

CSKA on võitnud neli mängu seitsmest ja Baskonia on viiest mängust saadud kahe võiduga 12. kohal.

Turniiri liider Barcelona katsub neljapäeval jõudu Istanbuli Fenerbahcega. Barcelona ridades mängiv Rolands Šmits viskab keskmiselt 7,1 punkti ja omab 9,3 efektiivsusnäitajat. Barcelonal on kuus võitu seitsmest mängust. Fenerbahce on võitnud neli mängu seitsmest võimalikust ning on hetkel viiendal kohal.

Žalgiris, kes langes pärast viimast vooru Euroliiga edetabelis teiseks, kohtub neljapäeval Tel Avivi Maccabiga. Žalgiris on võitnud viis mängu seitsmest, Iisraeli meistrid vaid kaks. Maccabi on tabelis alles 15. kohal.

Korvpalli Euroliiga mänge näitavad otseülekandes telekanalid TV3 Sport ja TV3 Sport 2 ning voogedastusteenus Go3.

Ülekannete ajakava:

12. november

18:45 CSKA - Baskonia (TV3 Sport, Go3),

20:50 Maccabi - Žalgiris (TV3 Sport, Go3),

21:45 Barcelona - Fenerbahce (TV3 Sport 2, Go3);

13. november

17:15 Khimki - Armani (TV3 Sport 2, Go3),

20:45 Panathinaikos - Anadolu Efes (TV3 Sport, Go3),

21:15 Bayern - Valencia (TV3 Sport 2, Go3).

Täiendatud: