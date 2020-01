Kalevi eelmine peateener Donaldas Kairys sai Euroliiga klubi juurest hundipassi

Kaspar Ruus reporter

Donaldas Kairys Foto: Madis Veltman

Euroliigas mängiv Kreeka korvpalli tippklubi Pireuse Olympiacos teatas pühapäeval, et koostöö on lõpetatud leedulasest peatreeneri Kestutis Kemzuraga. Leedu meedia kinnitas, et see tähendas töökaotust ka endisele BC Kalev/Cramo lootsile Donaldas Kairysele, kes Kemzura kõrval abitreenerina töötas.