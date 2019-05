Kalev Kruus: Euroliiga võitjat on väga keeruline ennustada

„Finaalturniirile jõudsid kolm meeskonda, kelle kohalolek on vägagi loogiline - põhiturniiri võitja Istanbuli Fenerbahce, karikakaitsja Madridi Real ja Moskva CSKA," ütles spordikanali TVPlay Sports sisujuht ja kommentaator Kalev Kruus. „Ja neil on kambas üks „must hobune" ehk Istanbuli Anadolu Efes."

„Poolfinaalis lähevad kokku Istanbuli klubid ja see vastasseis on vägagi põhimõtteline. Eks Fenerbahce ole kerge favoriit, kuid just Efes said neist põhiturniiril esimesena jagu," mõtiskles Kruus.

„Teises paaris, kus vastamisi Real ja CSKA, on äärmiselt raske võitjat välja pakkuda. Võib-olla Real on kerge soosik, aga vähetähtis pole asjaolu, et CSKA sai play off'is selles samas hallis täiega Vitoria Baskonia vastu mängida," lisas Kruus.