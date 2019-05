KAHJU | Kriisa ja Žalgiris teenisid Euroliiga finaalturniiril teise valusa kaotuse järjest

Täna, alagrupi teises voorus kohtus Žalgiris Tel Avivi Maccabiga.

Poolaeg kuulus Leedu klubile 37:25. Veel neljandal veerandajal oli Žalgiris peal 11 punktiga 62:51, ent pingeliseks kujunenud lõppvaatuses jäädi kõige napimalt alla 70:71.

Kriisa panustas pea 33 minutiga 18 punkti. Visked väljakult 6/15, vabavisked 3/3. Korvisööte kogunes viis, sama palju ka pallikaotusi. Kohtumise lõpuminutitel eksis Kriisa päris mitmel kaugviskel, tema kolmesed terve mängu peale 3/12. Žalgirise tulemuslikum oli 19 punktiga Modestas Kancleris.

Teine järjestikune kaotus tähendab ühtlasi seda, et Žalgirisel ei ole enam võimalik alagrupis esikohale ja finaali pääsule konkureerida. Homme seisab ees kohtumine täiseduga jätkava Belgradi Mega Bemax'iga.

A game-winning block in the #adidasNGT tournament from hot prospect Deni Avdija! pic.twitter.com/O58w5O7tOt

Alagrupiturniiri esimeses voorus jäi Žalgiris mõlemapoolsete võimalustega mängus 83:85 alla Müncheni Bayernile. Kriisa mängis 30 minutit, viskas 19 punkti ja andis viis korvisöötu. Visked väljakult 7/15, vabavisked 2/2. Žalgirise resultatiivseim oli 20 punktiga Mantas Rubstavicius.

Bayerni edu võtmeks oli lauavõitlus, kus jäädi peale 48-29. Ründelauad Bayerni kasuks 24-8.

U18 @fcb_basketball started its Group A campaign with a win by holding off U18 @bczalgiris Kaunas in an 85-83 thriller.



📝📺 #adidasNGT 👉 https://t.co/epmdtjICsU pic.twitter.com/YjG1zNEBzH