Jasikevicius Pau Gasolist: Tema liitumine Barcelonaga ei teeks paha

“Mitmed nimed on kerkinud esile, kuid te peate mõistma, et me saame neid kommenteerida alles siis, kui tehing on ametlik,” rääkis legendaarne korvpallitreener ja -mängija hetkeolukorrast. Teema kaldus ka leeduka endise meeskonnakaaslase Pau Gasoli peale. “Ma olen Pauga väga lähedane. Tema liitumine Barcelonaga ei teeks paha,” rääkis loots.

Olles peatreenerina teinud oma esimese klubivahetuse, on 44-aastane leedukas uue hooaja osas lootusrikas. “Me hakkame mängima parimat ja võidukat korvpalli,” rääkis ta.

Jasikevicius meenutas pressikonverentsil ka oma parimaid mälestusi Barcelona ridadest. Leedukas oli osa 2003. aasta Euroliiga võidukast tiimist. “Palau Sant Jordi rahvas tähistas tribüünidel nagu oleks Camp Noul löödud värav,” rääkis Jasikevicius 76-65 võidumängust Benetton Treviso üle. “Ma ei unusta iial neid hetki,” lõpetas mees.