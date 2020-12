Jasikevicius pärast üllatuskaotust: mõni mees ei suutnud mängu järel isegi kõndida

"Teadsime mängu algusest alates, et see tuleb füüsiline mäng. Ma arvan, et avapoolajal olime rünnakul tõsistes raskustes. Meil läks aega, et mõista Maccabi mänguplaani," kommenteeris Jasikevicius 67:68 kaotuse järel, vahendab Euroliiga kodulehekülg.

"Teisel poolajal me juba kontrollisime mängu, kuid nagu sellistes suurtes mängudes, otsustasid detailid. Üks lauapall, üks viga pärast boonust... Mõistagi ma leian, et eksisime paljudel visetel, mis oleks võinud meile võidu tuua, kuid see polnud matš, mille kaotasime, sest mehed ei pingutanud. Mängijate pingutus oli suurepärane. Mõni minu mees ei suutnud isegi kõndida pärast mängu, sest meie rotatsioon oli päris väike. Tegime korraliku pingutuse, kuid ei suutnud võita," rääkis Jasikevicius, kes mängitas peamiselt vaid kaheksat meest.

Maccabi peatreener Giannis Sfairopoulos kiitis oma tiimi suurepärast kaitsetööd. "Barcelonat pole kerge hoida oma kodus 20 punkti madalama skoori peal, kui nad tavaliselt viskavad. Nende keskmine on 86, kuid me suutsime nad 67 peale jätta," sõnas ta.

Maccabile tõi võidu Othello Hunteri tabav kahepunktivise 13,2 sekundit enne lõppu. Barcelona viimasel rünnakul eksis Cory Higgins kaugviskel.

Barcelona jätkab Euroliigas teisel kohal, Maccabi tõusis 13. kohale.

Othello Hunter with the THROWDOWN that wins the game 😱#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/weuiUQMSOf — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 18, 2020

