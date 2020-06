Jasikevicius on lähedal Fenerbache peatreeneriks saamisele, aastapalk oleks suurem kui Kalev/Cramo eelarve

Ats Kuldkepp reporter RUS

Šarunas Jasikevicius. Foto: SIPA/SCANPIX

Kuuldused, et Kaunase Žalgirise korvpallimeeskonna peatreener Šarunas Jasikevicius on siirdumas Istanbuli Fenerbahcesse, said selle nädala alguses veelgi hoogu juurde.