Jasikevicius: meil on 48 tundi, et üles leida, mis meil kahe jala vahel on

"Peame võtma vastutuse, eriti mina," sõnas Jasikevicius, kelle Žalgiris lõpetas põhihooaja kuue järjestikuse võiduga ning jõudis sisuliselt lootusetust seisust ikkagi kaheksa parema sekka. "Me ei suutnud mängijatele selgeks teha, et see mäng tuleb väga füüsiline - ja selles osas mängiti meid selgelt üle. Me ei saanud kordagi aru, kuidas saaksime neid karistada. Nüüd on meil kaks päeva aega, et seda tööd paremini teha."

Mida nüüd kahe päevaga teha, et järgmises mängus vastastele paremini vastu saada? "Peame uuesti videot vaatama, aga ma ei usu, et see oleks väga palju erinev nendest videotest, mida enne avamängu analüüsisime. Peame oma mentaliteeti muutma ja üles leidma, mis meil kahe jala vahel on."

Fenerbahce ja Žalgirise seeria teine kohtumine peetakse juba neljapäeva õhtul Istanbulis.