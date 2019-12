Jasikevicius: kui viskad mööda 16 kolmest, siis on see liiga lihtne

"Õnnitlused Himkile ja Rimasele (Himki peatreener Rimas Kurtinaitis - toim). Mängisime natuke paremini ja meil olid oma võimalused. Paraku me ei kasutanud neid ära," tunnistas Jasikevicius, kelle hoolealuste kaotusteseeria venis Euroliigas juba üheksa mängu pikkuseks.

"Võõrsil, kui mängid talendikama meeskonna vastu, tuleb oma võimalus realiseerida või leppida kaotusega. Nii et me kaotasime. Ma arvan, et neljandal veerandil oli hetki, kui me ei suutnud oma kaitsetaktikast kinni pidada. Šved sai kaks lihtsat kolmepunktiviset, meie jätsime samas suure hulga vabu viskeid realiseerimata. Kui viskad mööda 16 kolmepunktiviset (Žalgirise kolmesed 5/21), neist 12 arvatavasti vabalt kohalt, siis on see liiga lihtne," arutles Jasikevicius.

Eilne kaotus jättis Žalgirise viimasele kohale - neil on tabelis kolm võitu ja 12 kaotust.

Standings provided by Sofascore LiveScore