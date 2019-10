Jasikevicius Kriisa debüüdist: on selge, et enesekindlusega tal probleeme pole

Kriisa pääses väljakule kaheks viimaseks minutiks. Eestlane näitas koheselt rünnakul teravust ning jõudis tänu talle tehtud veale ka vabaviskejoonele. Kahest vabaviskest ühe tabanud Kriisa sai ühtlasi kirja ka oma esimese punkti Euroliigas. Veelgi ilusamaks tegi kogu hetke see, et 15 000 saalis viibinud toetajat tõusid kõik Kriisa auks püsti ja aplodeerisid eestlase esimese punkti peale.

Peatreener Šarunas Jasikevicius jäi eestlase esitusega rahule. "Kui ta tuleb platsile ja tõstab 15 000 fänni ees näpu üles, siis on selge, et enesekindlusega tal probleeme pole. Ma ei ole kindel, kuidas ta suudab magada pärast selliseid ovatsioone," vahendas tuntud korvpalliajakirjanik Donatas Urbonas peatreeneri sõnu.

"Kriisa on väga aktiivne ja lõbus noormees," jätkas Jasikevicius. "Temaga on väga huvitav rääkida. Ta on järjekordne talent meie süsteemis. Meil on palju talendikaid mängijaid, aga ainult mõned neist jõuavad kõige kõrgemale tasemele. Eks kõik on Kriisa enda kätes."

Žalgiris võitis Villeurbanne'i Asvelit 70:56.