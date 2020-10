Jasikevicius koroonakriisist Euroliigas: olukord on kontrolli alt väljunud

"Olukord on keeruline. Esimene prioriteet on fännide ja meie tervis. Ma arvan, et me peame tegema mingeid koosolekuid. Euroliiga üritab vastu pidada, kuid mõnes kohas on olukord kontrolli alt väljunud," lausus Jasikevicius pärast Valencia üle saadud võitu (71:66).

"Mulle tundub, et on vaja otsuseid teha. Vaatame, kuidas Euroliiga selle olukorra lahendab," lisas leedulane.

Euroliigas on sel nädalal ära jäetud kolm mängu: Peterburi Zeniti kohtumised Vitoria Baskonia ja Valenciaga ning Villeurbanne'i ASVEL-i matš Ateena Panathinaikosega. Zenit on juba saanud kaks 0:20 kaotust, ilmselt ähvardab sama saatus ka ASVEL-it, kellel on samuti enamus mängijaid koroonaviirusesse nakatunud.

Kui meeskond ei suuda kohtumisele üles anda kaheksat tervet mängijat, ootab neid praeguste reeglite kohaselt Euroliigas tehniline kaotus.

Moskva CSKA peatreener Dimitros Itoudis on üks neist, kes on kehtivat süsteemi teravalt kritiseerinud. "Uskuge mind - niimoodi kaotab Euroliiga võistlusmomendi ja aususe. Aga kinnitan, et läheme igale mängule võitlema. Olgu meid viis, kuus või seitse. Ma ei taha vabandusi otsida," sõnas Itoudis.