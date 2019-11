Jasikevicius: homme mängime Euroopa kõige tugevama meeskonnaga

"Barcelonal on Euroopas kõige tugevam koosseis. Neil on väga talendikad ja Euroopa parimad mängumehed igale positsioonile," lausus Jasikevicius, vahendab Eurohoops.

Barcelona tugevdas suvel oma rivistust Nikola Mirotici, Alex Abrinesi, Malcolm Delaney ja endise Žalgirise mängumehe Brandon Daviesega, kellele Jasikevicius jagas samuti kiidusõnu.

"Tema energia on piiramatu ja tal on nüüd Euroliigas veel üks aasta kogemust juures. Lisaks sai ta suvel korralikult puhata ning on hooajaks paremini valmis. Mullu valiti ta Euroopa parimaks tsentriks, kui ta oli meiega, ning ma arvan, et kui ta isegi pole parim, siis kolme parema hulgas on ta kindlasti," sõnas Jasikevicius.

Oma endise treeneri Svetislav Pesici kohta, kellega Jasikevicius tuli 2003. aastal Euroliiga võitjaks, ütles leedukas: "Tema meeskonda iseloomustab väga distsiplineeritud mäng, suurepärane kaitse ja füüsilisus - nad on kõigis neis aspektides väga tugevad."

Žalgirisel on enne homset kodumängu (algab kell 20) tabelis kolm võitu ja kolm kaotust, millega jagatakse 7.-12. kohta. Barcelona on viie võidu ja ühe kaotusega esikolmikus koos Moskva CSKA ja Milano Olimpiaga.