Itaalia tipptreener vabandas koroonaviiruse alahindamise eest: ma eksisin totaalselt

"Ma arvasin, et see on veidi hullem versioon gripist," rääkis 60-aastane itaallane väljaande Ansa vahendusel. "Ma eksisin totaalselt ja vabandan kõigi ees, kui midagi rumalat rääkisin."

Itaalias on kogu sport pandeemia tõttu märtsi algusest saadik peatatud. Viimaste teadete koheselt kuulutatakse Itaalia meistriliiga hooaeg lähipäevil lõppenuks. Messina ei soovinud seda lähemalt kommenteerida. "Viimasel koosolekul leppisime kokku, et liiga president Umberto Gandini räägib ise otsustest, et klubid ei tekitaks rohkem segadust toimuva osas."

Messina lisas, et Milano mängijad on majanduslikult keerulisel ajal nõustunud ka palgakärpega. "Pallurid ütlesid, et on nõus igasuguse pakkumisega klubi poolt. Nad on mõistvad ja vastutustundlikud poisid."

Itaalia on Euroopas enim koroonaviirusega pihta saanud riik. Viimaste andmete kohaselt on riigis tuvastatud 101 739 nakatunut. Viiruse tõttu on elu jätnud 11 591 inimest, sellest paranenuid on 14 620.

