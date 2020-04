Itaalia tipptreener: Euroliiga hooaeg on tõenäoliselt läbi, elus on korvpallist tähtsamaidki asju

"Jätkamine on ebatõenäoline. Võib-olla saaks seda teha näiteks kahe-kolme kuu pärast, kui olukord on ehk normaalsem, aga praegu seda planeerida ei saa," rääkis Messina Itaalia meediale. "18 Euroopa meeskonna lennutamine ühest riigist teise tundub siiski praeguses olukorras ebatõenäoline."

"Praegusel hetkel on korvpallist palju tähtsamaid asju toimumas, alates tervishoiu töötajate tööst ja lõpetades sellega, missuguseid ohvreid inimesed peavad tooma," jätkas tipptreener. "Arvestades karantiinireegleid, on võimatu ette kujutada, et hooaeg võiks jätkuda isegi suletud uste taga. Ühtegi alternatiivi pole."

Euroliigas peeti viimased kohtumised 6. märtsil. Põhihooaja lõpuni oli pausi eel jäänud kuus vooru. Viimaste teadete kohaselt loodavad Euroliiga juhid võtta hooaja osas otsuse vastu hiljemalt mai alguseks.