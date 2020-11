Istanbuli Fenerbahcet tabas valus tagasilöök

33-aastane prantslane vigastas jalga reede õhtul toimunud kohtumises Himki vastu juba esimese veerandi kolmandal minutil. Fenerbahce klubi teatas laupäeval, et de Colo saab eeldatavasti 3-4 nädala jooksul treeningutele naasta. Ühtlasi teatas klubi, et järgmisel nädal on treeningutele naasmas Danilo Barthel, kes oli hädas seljavigastusega.

Vigastada saanud de Colo on Euroliigas senise seitsme mänguga toonud keskmiselt 13 punkti, 3,6 tulemuslikku söötu ja 3,4 lauapalli.

Himki üle 83:71 võidu saanud Fenerbahce asub tabelis nelja võidu ja kolme kaotusega neljandal kohal.

