Hispaania staarmängija avaldas põhjuse, miks ta NBA-st Euroliigasse naases

Mirotic veetis viimased viis hooaega NBA-s, esindades neljal hooajal Chicago Bullsi. Möödunud aastal alustas ta New Orleans Pelicansi ridades, aga hooaja keskel siirdus ta Milwaukee Bucksi.

Vaatamata sellele, et vigastusega hädas olnud mängumehele polnud viimane hooaeg isiklikus plaanis parim, oli tal võimalusi heaks lepinguks küll. USA korvpallimeedia usaldusväärseimate reporterite hulka kuuluv Shams Charania kirjutas, et Mirotic oleks NBA vabaagentide turul teeninud 45-50 miljoni dollari ehk 40-44 miljoni euro suuruse lepingu ja suure tõenäosusega oleks nii ka läinud.

Mirotic otsustas aga liituda Barcelonaga. "Tahan Euroopas märgi maha panna. Tahtsingi siia tulla tagasi oma parimatel aastatel, mitte siis, kui olen karjääri lõpetamas. Tahan võita tiitleid ja olla võitjameeskonnas olulises rollis."

"Barcelonas on alati surve tiitleid võita ja see ongi üks põhjus, miks ma siin olen. Minu soov oli olla meeskonnas, kes võitleb mitme tiitli eest."

Mirotic lisas, et üleminek Barcelonasse möödus sujuvalt. "Meil oli kohtumine klubiga ja pärast seda arutasin asju perega. Pärast põhjalikku kaalumist otsustasin, et Barcelona on minu jaoks parim valik."