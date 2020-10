Himki ja Žalgirise Euroliiga mäng lükati positiivsete koroonaproovide tõttu edasi

Meelis Naudi toimetaja Ats Kuldkepp reporter RUS 1

Himki peatreener Rimas Kurtinaitis Foto: Jaanus Lensment

Moskva oblasti Himki korvpallimeeskond teatas reede hommikul, et ka Greg Monroe ja Maksim Baraškov on andnud positiivse koroonatesti. Pärastlõunal otsustati, et tänane Himki - Kaunase Žalgirise Euroliiga mäng lükatakse laupäevaks.