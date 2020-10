Heino Enden: CSKA loobus Jaskeviciuse palkamisest, sest ta oleks võistkonna sisekliima ära rikkunud

"Jasikeviciusel oleneb Barcelonas hästi palju sellest, kuidas ta suudab treenerina ümber kehastuda. Seda, kuidas ta Kaunase Žalgirises tegutses ja rääkis mängijatega ka mängu ajal, ei saa ta mingil juhul Barcelonas teha. Ega ei oleks saanud teha ka CSKA-s," rääkis Moskva klubi tegemistega hästi kursis olev Enden intervjuus Kalev Kruusile.

"CSKA kaalus Jasikeviciuse palkamist. Põhjus, miks teda ei võetud, oli see, et CSKA oli kindel - teades tema keevalisust ka mängijana - et ta ei suuda ennast vaos hoida. Mine ja kärata Nando de Colole või Will Clyburnile kaks korda ja saada ta pikalt... CSKA ei kaalunud lõpuks Jasikeviciuse kandidatuuri seetõttu, et tema palkamine rikuks võistkonna sisekliima ära. Seal meeskonnas peab olema treener, kes toetab mängijaid ja segab neid võimalikult vähe," lisas Enden.

Täispikk intervjuu: